Harte Verhandlungen: Diebe bringen gestohlenen Maibaum am Samstag zurück nach Freistadt

Am Mittwochabend wurden die Rückgabe-Bedingungen für den Freistädter Maibaum ausgehandelt.

Die berüchtigte Steinbrucher Maibaumcrew aus Neufelden im Bezirk Rohrbach hat in der Nacht auf den 3. Mai 2023 den Maibaum vom Freistädter Maibaum gestohlen. Gestern, Mittwoch, hat der diesjährige Maibaumspender Christoph Vevjar hat mit einem Team der ÖVP Freistadt die Maibaum-Diebe besucht und zur Rede gestellt. Das Wichtigste vorweg: Der Maibaumspender konnte sich vor Ort davon überzeugen, dass „sein“ Freistädter Maibaum noch unversehrt ist.

Nach intensiven Verhandlungen wurde vereinbart, dass die Steinbrucher Maibaumcrew den Maibaum am Samstag, 13. Mai, um 13.30 Uhr, unter Mithilfe der ÖVP Freistadt wieder auf dem Freistädter Hauptplatz aufstellt. „Wir freuen uns, dass unser Maibaum bald wieder zurück an seinem angestammten Platz am Freistädter Hauptplatz steht“, sagt Maibaumspender und ÖAAB-Obmann Vevjar.

Gänzlich ungeschoren werde die Steinbrucher Maibaumcrew aber nicht davonkommen, versichert Vejvar. Denn am 3. Juni werde es – ebenfalls nachmittags – ein Umlege-Fest in Freistadt geben, bei dem mit den Dieben hart ins Gericht gegangen wird. Hierfür haben sich die reuigen Diebe schon jetzt bereit erklärt, zu diesem Fest die Schuhplattler aus St. Peter am Wimberg mitzubringen, um das Hohe Gericht milde zu stimmen.

