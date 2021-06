"Grüner" Wasserstoff für die Energiewende

Im Rahmen der Verleihung des Landesenergiepreises wurden die beiden HTL-Maturanten Jan Detl und Mikolaj Romanczyk von Landesrat Markus Achleitner mit dem "Young Energy Researchers Award" ausgezeichnet. Aus 34 eingereichten Forschungsarbeiten, die sich mit dem Energiesektor beschäftigen, darunter auch Dissertationen und Diplomarbeiten, wurde ihre Arbeit für den mit 1000 Euro dotierten Preis ausgewählt.

Die beiden HTL-Schüler gewannen mit ihrer Diplomarbeit "Wasserstoff aus Wasserkraft". In ihrer Arbeit, die vom Wasserkraftspezialisten Global Hydro Energy in Niederranna in Auftrag gegeben wurde, untersuchten Romanczyk und Detl unterschiedliche Varianten der Nutzung von grünem Wasserstoff aus Wasserkraft. Dieses zukunftsweisende Thema konkretisierten die beiden unter anderem im Sägewerk Holz Fesl in Kollerschlag sowie bei einem mittelgroßen Kraftwerksprojekt (4,5 Megawatt) von Global Hydro in Kirgistan. Sowohl technische als auch wirtschaftliche Belange wurden ausführlich bewertet.

Ewald Karl, Vertriebsleiter von Global Hydro, zeigte sich von den Ergebnissen beeindruckt: "Durch die Arbeit der beiden haben wir wertvolle Daten bekommen, die wir künftig in unsere Marketing-Strategie einbauen werden."