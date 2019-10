Grüne bringen ihre Kritik an Nordic Arena erneut in den Landtag

Bereits vor einem Jahr hatte die damalige Landessprecherin der Grünen, Maria Buchmayr, in einer aktuellen Frage im Landtag ihre Kritik an der geplanten Nordic Arena Hellmonsödt im Landtag deponiert. Nun legt Raumordnungssprecherin Ulrike Böker aus Ottensheim nach: Sie will nun in einer schriftlichen Anfrage von Sport- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner wissen, zu welchen Ergebnissen die fachlichen Prüfungen beim Amt der Landesregierung gekommen sind. Auch zu den vereinbarten Finanzierungsbeteiligungen durch das Land verlangt Böker bei der für den 7. November angesetzten Auskunft.

"Es gibt Skepsis und viele offene Fragen zur geplanten Nordic Arena. Konkrete Antworten darauf erwarten wir speziell von Tourismus-Landesrat Achleitner, dem wir eine schriftliche Anfrage zu diesem Projekt übermittelt haben. Denn diese Sportanlage bringt Folgen mit sich – sowohl für die BewohnerInnen als auch die Umwelt", begründet Böker ihre Initiative.

Außerdem zieht Böker die Sinnhaftigkeit eines Wintersportzentrums in einer Seehöhe von 800 Metern in Zweifel: "Die Klimaforschung prognostiziert für die nächsten Jahrzehnte einen deutlichen Rückgang der Schneemenge in diesen niedrigen Lagen. In solche Gebiete mit absehbar zunehmendem Schneemangel und immer ungünstigeren Bedingungen für künstliche Beschneiung viel Geld der öffentlichen Hand zu investieren, lehnen wir ab."

