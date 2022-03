Frischer Fisch vom Bauernmarkt zur Fastenzeit

Viele verzichten in der Fastenzeit auf Fleisch und greifen alternativ zu Fisch. Am Stand von Okan Saka werden am Bauernmarkt Gramastetten jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr frische Fische aus heimischen Gewässern, Filets und diverse Aufstriche angeboten. Ofenwarme Räucherfische gibt es am 18. März, wenn Fischspezialist Okan den Ofen für die Marktbesucher anheizt und frische Forellen serviert.

Am 25. März werden dann köstliche Smoothies für den kulinarischen Frischekick zum Frühlingsbeginn angeboten. Am 1. April lautet das Motto "Trenna is a Hit". Umweltprofis geben Tipps zum abfallarmen und bewussten Einkauf. Beim Glücksrad warten kleine Sofortgewinne. Zudem backen Franziska und Andrea Hintenberger frische Bauernkrapfen.