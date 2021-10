Flohmarkt ist wieder da

Bereits zwei Mal musste der Lions Club Perg seinen traditionellen Flohmarkt im Autohaus Ortner absagen. Da der Container des Clubs in der Linzerstraße hinter der Installationsfirma Lettner mittlerweile aber zum Bersten gefüllt ist mit bester Flohmarktware, haben sich die Perger Lions entschlossen, heute und am 23. Oktober jeweils von 9 bis 16 Uhr einen "Flohmarkt aus dem Container" zu veranstalten. Auch an Speisen und Getränken wird es an beiden Veranstaltungs-Samstagen nicht mangeln. Alle Interessierten sind zur Schnäppchenjagd von Büchern, Sportartikeln und Haushaltswaren bis zu schönen gebrauchsfähigen Möbelstücken eingeladen.

Für die Besucher gelten die aktuellen Corona-Regeln. Bei absolutem Schlechtwetter entfällt der Container-Flohmarkt. Der Erlös der beiden Verkaufstage kommt – wie stets bei den Lions – hilfsbedürftigen Menschen, vorwiegend im Bezirk Perg, zugute.