Erfolgreicher Start für Buchhandlung in Mauthausen

Knapp zwei Monate nach der Eröffnung ihrer Veritas-Buchhandlung im Donaupark Mauthausen zieht Jungunternehmerin Melanie Hofinger eine rundum positive Bilanz ihres Engagements im Mühlviertel: "Der Standort wurde vom ersten Tag weg sehr gut angenommen. Ich bin positiv überrascht und freue mich, dass man auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten mit neuen Ideen Erfolg haben kann. Unsere Erwartungen haben sich mehr als erfüllt, und so möchte ich mich bei allen Beteiligten – und vor allem bei unseren Kundinnen und Kunden – bedanken, die diese neue Buchhandlung gemeinsam mit uns ermöglichen." Als kleines Dankeschön für ihre Kunden, aber auch für die zahlreichen Helfer, die beim Aufbauen und Einrichten der Filiale geholfen hatten, lud Hofinger am vergangenen Wochenende zu einem Danke-Tag, an dem die Unternehmerin kleine Aufmerksamkeiten vorbereitet hatte.

Auf rund 250 Quadratmetern entstand im Donaupark eine Bücher-Oase. Neben einer großen Belletristik-Abteilung finden sich in dem Shop im ehemaligen Poschacher Salzmagazin auch eine große Auswahl an Kinderbüchern sowie christliches Kunsthandwerk.