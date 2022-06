Eine Sternstunde für Bad Kreuzens Faustballschüler

Gleich zwei Top-Platzierungen an einem Tag durften die U12-Teams der Sportmittelschule Bad Kreuzen bei den diesjährigen Landesmeisterschaften der Unterstufen-Schulen bejubeln. Während die Schüler der zweiten Klassen in Laakirchen den Landesmeistertitel eroberten, schaffte in Ottensheim das Mädchenteam den Vize-Landesmeistertitel.

Besonders spannend verlief für die Bad Kreuzner U12-Burschen das Semifinale gegen Gastgeber Laakirchen. Die Partie wogte hin und her, ehe ein knapper Out-Ball Laakirchens den Mühlviertlern den Finaleinzug ermöglichte. Dort traf man auf die von Bundesliga-Star Jean Andrioli betreuten Burschen aus dem Marianum Freistadt. Nach anfänglicher Führung für Freistadt kämpfte sich Bad Kreuzen zurück und gewann in zwei Sätzen.

Die zumeist in Münzbach trainierenden U12-Mädchen spielten eine souveräne Gruppenphase und gewannen sämtliche Spiele mit 2:0. Im Finale gegen Ulrichsberg ging der ersten Satz mit 11:8 an Bad Kreuzen. Ulrichsberg glich mit 12:10 aus und spielte den Entscheidungssatz souverän mit 11:3 nach Hause.