Ehrenbürgerin in Hagenberg ernannt

Die konstituierende Sitzung des neu gewählten Gemeinderats wurde in Hagenberg nicht nur zum Anlass genommen, Bürgermeister David Bergsmann sowie den Gemeindevorstand und Gemeinderat anzugeloben. In einem anschließenden Festakt wurden auch jene Persönlichkeiten geehrt, die in den vergangenen Jahren die Geschicke der Marktgemeinde mit gelenkt und entwickelt haben.

An der Spitze dieser Ehrungen stand die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Bürgermeisterin außer Dienst Kathrin Kühtreiber-Leitner. Den Ehrenring der Marktgemeinde Hagenberg erhielt der langjährige Amtsleiter Franz Leitner.

Darüber hinaus wurden mehrere Personen mit der Ehrennadel für ihre Verdienste um die Marktgemeinde Hagenberg ausgezeichnet: Josef Aistleitner (Vizebürgermeister), Manfred Weilguni (Musikverein, Theaterverein, Pfarre), Jean-Pierre Sageder (Leiter der öffentlichen Bibliothek), Roland Rockenschaub (FF Hagenberg, ASV), Alfred Auer (FF Hagenberg), Ehrentraud Gasser-Grabow (Schlossverein, Kulturgruppe CART), Harald Grüner-Mühlbachler (Vizebürgermeister) und Christiane Jogna (Gemeindevorständin).