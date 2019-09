"Die Kathi schaut sich bei uns eigentlich um alles um"

Das sportliche Ehrenamt im Oberen Mühlviertel scheint fest in Frauenhand zu sein. So liegt Katharina Füchsl von der DSG Union Sarleinsbach mit respektablem Vorsprung sowohl in der Bezirks- als auch in der Landeswertung an erster Stelle. Mit dem Voting bedankten sich die Vereinskollegen für ihren unermüdlichen Einsatz. Mit dem Ehrenamts-Virus infizierte sich die Mühlviertlerin vor mehr als 15 Jahren. Damals suchte man jemanden zum Reinigen der Kantine. Mittlerweile steht Kathi bei jedem Heimspiel in der Kantine. "Das Unglaublichste aber ist, dass sie jede Woche am Freitag schon zu Mittag beginnt, um für unsere Kicker ein Essen für nach dem Training zu kochen", sagt Sektionsleiter und Kathis Sohn Christian Füchsl. Bei Kantinenfeiern nach dem Spiel ist sie immer bis zum Schluss mit dabei. Die Spuren des Feierns beseitigt sie dann meist schon am nächsten Morgen. Übrigens: Bekannt sind vor allem Füchsls Käsestangerl. "Sie musste schon Spielern Backunterricht geben", erzählt der Sektionsleiter: "All ihren ehrenamtlichen Einsatz könnten wir gar nicht abgelten. Den Ehrenamtspreis hätte sie sich wirklich verdient."

"Powerfrau in Männerdomäne"

Als "echte Powerfrau in einer Mänerdomäne" bezeichnen Rohrbach-Bergs Fußballer Magdalena Grims. Sie organisiert nicht nur den öffentlichen Auftritt des Vereins und das Sponsoring, sondern ist auch in der allgemeinen Vereinsorganisation involviert: Ob bei Spielerverhandlungen, beim Organisieren des Trainingslagers, den Finanzen und in der Nachwuchsbetreuung. Auch der Intersport Hallenfußball Nachwuchscup findet unter ihrer Verantwortung statt.

Platz drei im Rohrbacher Bezirks-Ranking nimmt aktuell Friedrich Pöschl ein. Er ist seit 2011 Fußball-Sektionsleiter der TSU Waldmark St. Stefan, welche nicht nur eine Herren-, sondern auch eine Damen-Kampfmannschaft stellt und drei Gemeinden umfasst.