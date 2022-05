Betagter Mühlviertler überschlug sich mehrmals mit Pkw

Der Unfall passierte, als ein Lastwagenfahrer mit sein Schwerfahrzeug aus einer Baustelle rückwärts auf die Rannariedler Straße fahren wollte. Als der Auflieger bereits auf die halbe Fahrbahn ragte, krachte ein Pkw, gelenkt von einem 82-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach, gegen das Heck des Lastwagens.

Das Auto des Mannes drehte sich um die eigene Achse, bevor es sich mehrmals überschlug und dann auf dem Dach zu liegen kam. Der betagte Lenker zog sich dabei so schwere Verletzung zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber (Europa 3) in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Pkw entstand Totalschaden, teilte die Polizei am Dienstag mit.