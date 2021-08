Auto begann während der Fahrt zu brennen

Kurz nach dem Start blinkte die Kontrolleuchte "Motorüberhitzung" auf, dann qualmte es aus der Motorhaube: Für eine Mühlviertlerin hat der Freitag mit einem Schrecken begonnen. Als sie mit ihrem Renault in Mauthausen (Bezirk Perg) wegfuhr, brach in dem Wagen ein Brand aus. Die Lenkerin hielt an und stieg aus. Gerade noch rechtzeitig - denn nur wenige Sekunden später begann der Pkw zu brennen. Ursache war ein elektrischer Defekt, teilte die Polizei-Pressestelle mit.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehren Mauthausen und Haid gegen 5.40 Uhr eintrafen, stand der Renault, Baujahr 2010, bereits in Vollbrand. Mit Löschschaum konnten sie das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, kurz nach sieben Uhr war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand.