Alkolenker (28) zerstörte bei Unfall in Feldkirchen eine Kapelle

Der 28-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am Mittwoch gegen 17:30 Uhr in Feldkirchen an der Donau in Richtung Bergheim, als er plötzlich die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern kam und schließlich frontal gegen eine Kapelle am Straßenrand krachte. Die aus Ziegel erbaute Kapelle stürzte bei der Kollision völlig ein.

Der Mann, der 1,7 Promille Alkohol im Blut hatte, wurde bei dem Vorfall verletzt und musste nach der Erstversorgung durch die Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden.

