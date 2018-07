Lackener Musiker sind Landessieger

FELDKIRCHEN. Beim Landesbewerb „Musik in Bewegung“ erzielte der Musikverein Lacken mit Stabführer Markus Schmaranzer die beste Bewertung aller Teilnehmer.

Höchstpunktezahl für den MV Lacken beim Landesbewerb „Musik in Bewegung“. Bild: Roland Fellner/OÖBV

FELDKIRCHEN. Riesiger Erfolg für den MV Lacken mit seinem Stabführer Markus Schmaranzer: Die Musikkapelle aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung holte sich beim Landeswettbewerb „Musik in Bewegung“ im Leichtathletik-Stadion Ried im Innkreis die höchste Punkteanzahl des Tages und darf sich damit über den Titel „Landessieger 2018“ freuen.

Beim Bewerb mussten die Musikvereine sowohl das gesamte Repertoire des Marschierens in der Leistungsstufe D, als auch eine acht- bis zehnminütige Show präsentieren. „Die Konkurrenz war heuer riesig. Umso mehr freuten wir uns dann über das Ergebnis", sagt Stabführer Markus Schmaranzer. Die Show der Lackener Musiker bestand aus den besten Showteilen vergangener Jahre sowie neuen Elementen. Rund 35 Stunden Probe wandten sie seit Ende April für den Landesbewerb auf. Dass sie es können, hatten sie bereits bei ihrer Generalprobe, der Marschwertung in Ansfelden eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dort erreichten sie 96,35 Punkte. Im kommenden Jahr (28. / 29. Juni) versuchen die Lackener mit ihrer Show in Bischofshofen zu überzeugen: Dort findet der Bundeswettbewerb 2019 statt und die Kapelle aus dem Mühlviertel hat dabei die Ehre, das Bundesland Oberösterreich zu vertreten.

Ebenfalls großartig geschlagen hat sich beim Landesbewerb der Vertreter aus dem Bezirk Freistadt: In der Leistungsstufe D gab es für den MV Leopoldschlag mit Stabführerin Sabine Klopf einen ersten Rang mit Auszeichnung.

