Grünbacherin kämpft bei „4youCard XTREMEtour“ um den Sieg

GRÜNBACH BEI FREISTADT. Die 24-jährige Michaela Chalupar nimmt ab 15. Juli das sportliche Abenteuer ihres Lebens in Angriff.

Michaela Chalupar bei der Vorbereitung auf die XTREMEtour. Bild: Christian Koll

Es ist eine der größten Outdoor-Challenges des Landes: Bei der „4youCard XTREMEtour powered by INJOY“ wartet auf sechs junge Sportskanonen aus Oberösterreich das Abenteuer ihres Lebens. In Zweier-Teams werden die Jugendlichen in sportlichen Disziplinen wie Canyoning, Berglauf, Biken, Schwimmen, Kajak, Bergsteigen und Eisklettern gegeneinander antreten. Teamwork spielt hierbei eine ganz wichtige Rolle. Die Tour startet am 15. Juli und führt die Teilnehmer unter der Anleitung von Guides von „Outdoor Leadership“ quer durch das Salzkammergut.

Aus dem Bezirk Freistadt geht die 24-Jährige Michaela Chalupar aus Grünbach an den Start. „Ich freue mich auf neue Sportarten, darauf bis an meine Grenzen zu gehen und auf jede Menge Spaß“, sagt die medizinische Masseurin. Sie wird bei der Tour zusammen mit Dominik Gillesberger für das „Team Suzuki“ um den Sieg kämpfen. Wer sie unterstützen will, kann unter 0677/62944585 per SMS für sie abstimmen.

Wer sich bei diesem außergewöhnlichen Wettkampf am Ende durchsetzt, das bestimmen sowohl eine Fachjury als auch 4youCard-Fans: Per SMS-Voting können sie täglich für ihr Favoritenteam abstimmen. Beim großen Finale am 21. Juli auf der Gmundner Esplanade wird das Siegerteam gekürt. Landeshauptmann Thomas Stelzer wird den Kandidaten vor Ort als einer der Ersten zur erfolgreichen Tour gratulieren.

Weitere Infos zur Tour und zu den Kandidaten gibt es unter www.xtremetour.at und www.facebook.com/4youcardXTREMEtour

