16-Jährige fuhren 200 Kilometer mit gestohlenem Pkw

Stark verschmutzt und mit 200 Kilometern mehr auf dem Tacho fanden Mühlviertler Polizisten am frühen Samstagmorgen einen Pkw in Schwertberg - genau an jenem Ort, von dem er am Vorabend gestohlen worden war. Sämtlich Kontrollleuchten an dem Wagen leuchteten auf, eine Geldbörse mit Bargeld fehlte. Was mit dem Pkw in der Nacht auf Samstag passiert war, stellte die Polizei vorerst vor ein Rätsel.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten nun zwei 16-Jährige aus dem Bezirk Perg ausgeforscht werden. Sie hatten das unversperrte Auto am Freitagabend in Betrieb genommen und gemeinsam mit drei minderjährigen Freunden eine Spritztour durch das Mühlviertel unternommen.

Das Duo wechselte sich bei der Fahrt ab, einen Führerschein besitzt noch keiner der Burschen. Die Route erstreckte sich laut Polizei bis nach Katsdorf und in die anliegenden Randgemeinden. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Burschen werden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.