Motorradfahrer starb nach Unfall in Steyr

Der Ungar aus dem Bezirk Steyr-Land war laut Polizei am Donnerstag kurz nach 11.00 Uhr auf der Leopold-Werndl-Straße unterwegs gewesen, als er vom Auto einer 68-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten erfasst wurde, die gerade aus einer Grundstücksausfahrt kam.

Der Motorradfahrer wurde gegen einen Baum geschleudert und blieb bewusstlos liegen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert, wo die Ärzte vergeblich um sein Leben kämpften. Am Freitag starb der 54-Jährige an seinen schwere Verletzungen, teilte die Polizei am Abend mit.

Motorradfahrerin schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen überlebte eine 41-jährige Motorradfahrerin am Freitagnachmittag einen Zusammenstoß mit einem Lastwagen. Die Frau aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems war auf der Steegener Gemeindestraße im Bezirk Grieskirchen gegen das abbiegende Schwerfahrzeug gekracht.

Sie stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Rettung brachte sie in das Klinikum nach Wels. Ein Alkotest beim Lastwagenfahrer ergab einen Wert von 0,5 Promille, informierte die Polizei.