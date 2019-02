Morddrohungen in der Schule: "Die Fantasien werden immer brutaler"

LINZ. Schulpsychologe sieht Gewaltvideos und soziale Vereinsamung als Gründe dafür.

Drohungen werden oft auch über das Handy verschickt. Bild: colourbox

Zuerst war es ein 13-Jähriger an der Neuen Mittelschule Doppl in Leonding, der die Schulbehörden beschäftigte. Der junge Tschetschene soll Mitschüler mit dem Umbringen bedroht haben und wurde deswegen zwei Wochen vom Unterricht suspendiert. Am Montag wird er wieder in der Schule erwartet.

Unterdessen langte im Mühlviertel eine weitere Anzeige zweier Schüler bei der Polizei ein: Von einem 15-Jährigen, der mit ihnen dieselbe Klasse der Polytechnischen Schule in Bad Leonfelden besucht, hatten sie im Jänner über "WhatsApp" ein Video samt Morddrohung erhalten.

"Ich breche euch das Genick"

In der Textnachricht hatte der junge Mühlviertler angekündigt, dass er ihnen das Genick brechen und ins Gesicht schießen werde. Unterstrichen wurde diese Drohung durch ein Video, auf dem sich der Schüler selbst beim Laden einer Pistole gefilmt hatte. "Darauf war deutlich zu sehen, wie er sich eine Pistole vor den Körper gehalten hat", sagt ein Polizist den OÖN.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole, die der 15-Jährige im Büro seines Vaters gefunden hatte. Gegenüber der Polizei zeigte er sich geständig und sprach von einem "Blödsinn", bei dem er sich nicht viel gedacht habe. Auslöser seien Beschimpfungen durch die Mitschüler gewesen.

Gewaltdrohungen unter Schülern sind nichts Neues. Das sagt auch Andreas Girzikovsky, der Leiter der Schulpsychologie des Landes. "Dieses Problem gibt es seit Jahrzehnten."

Allerdings würden die angedrohten Gewaltfantasien immer brutaler. "Unter anderem durch die zunehmende mediale Überreizung durch Gewaltvideos." Neu sei auch die Form, in der Gewaltdrohungen übermittelt werden: "Heutzutage werden sie nicht nur ausgesprochen, sondern oft auch als Posting oder sogar als Video ins Netz gestellt." Dadurch würden sie verstärkt wahrgenommen.

Dennoch, sagt Girzikovsky, bleibe es meist bei "emotionalen Äußerungen", die dennoch nicht verharmlost werden dürften, wie er sagt.

Davon betroffen seien vorwiegend Jugendliche in der Pubertät, sagt der Psychologe und belegt dies mit Zahlen des vergangenen Schuljahres: Von allen 290 Fällen in Oberösterreich, in denen die Polizei einschreiten musste (Gewalthandlungen, Cybermobbing, etc.), seien 200 von Schülern zwischen zehn und 15 Jahren verursacht worden.

Auslöser dafür seien die für diese Altersgruppe typische Protesthaltung sowie Orientierungslosigkeit. Mit dieser empfundenen Unsicherheit würden Jugendliche von ihren Eltern immer öfter alleingelassen. "Die Vereinsamung nimmt zu", sagt der Psychologe. Er appelliert an Eltern und Pädagogen, den Jugendlichen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. "Damit aus Gewaltfantasien nie Realität wird."

Polizeieinsätze

Wegen Gewalt an oö. Schulen musste im Schuljahr 2017/18 die Polizei in 290 Fällen einschreiten. Ein Großteil der Täter (200 Fälle) war zwischen zehn und 15 Jahren alt.

