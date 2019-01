15-jähriger Mühlviertler drohte Mitschülern mit Papas Pistole

"Ich breche euch das Genick und schieße euch ins Gesicht" - Diese Nachricht verschickte ein 15-Jähriger aus dem Mühlviertel an seine Mitschüler. Zuvor hatte er auch mit einem Video gedroht, in dem er die Pistole seines Vaters lud.

Pistole (Symbolbild) Bild: HANS KLAUS TECHT (APA)

Das teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstagabend mit. Der Bursche aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung verschickte die erste Morddrohung am 13. Jänner, und jagte drei Mitschülern aus dem Bezirk Freistadt in den folgenden 17 Tagen Todesangst ein. Das Video, wie er sich beim Laden einer Pistole filmte, hatte er einem der drei Schulkollegen bereits zuvor geschickt.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um die Schreckschusspistole, die der 15-Jährige im Büro seines Vaters entdeckt hatte. Laut Polizei ist die Pistole einer echten Faustfeuerwaffe gleichzusetzen.

In der Neuen Mittelschule Doppl in Leonding ist es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Ein 13-Jähriger wurde nun für die Dauer von zwei Wochen suspendiert. Mehr dazu lesen Sie hier.

