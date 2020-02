Mit Auto gegen Baum geprallt: Lenker starb

Gegen 23 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren Naarn und Au/Donau, Rettung, Notarzt sowie die Polizei alarmiert.

Aus noch ungeklärter Ursache war ein Lenker mit seinem VW von Straße abgekommen. Der Kombi fuhr über eine Böschung und prallte gegen einen Baum. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Straße musste während der Rettungs- und Aufräumarbeiten für zwei Stunden gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Lokalisierung: Hier liegt Oberwagram:

Somit verloren zwei Menschen am Freitag auf Oberösterreichs Straßen ihr Leben. In Münzkirchen (Bezirk Schärding) starb am Nachmittag eine 26-jährige Frau bei einem Autounfall. Der Pkw war mit einem Lastwagen kollidiert. Mehr darüber lesen Sie hier.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.