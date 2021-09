Michaelnbach: 32-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt

Der Mann war gegen 6.10 Uhr mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Dabei trat an der Verschlusskupplung der Hochdruckreinigungsanlage ein Defekt auf, wodurch Reinigungsmittel austrat und dem Arbeiter in die Augen spritzte. Der Mann erlitt Verätzungen an beiden Augen und wurde mit der Rettung in das Klinikum Wels gebracht.