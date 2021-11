Mehr als 400 Covid-Patienten auf Intensivstationen

Es sind beunruhigende Zahlen, die gestern das Gesundheitsministerium meldete. 403 Patienten mit einer Corona-Infektion werden derzeit auf einer Intensivstation behandelt.

Auch die Zahl der Patienten auf den Normalstationen steigt. Gestern wurden 2152 behandelt, 150 mehr als am Tag zuvor. Auch in Oberösterreich sehen sich die Krankenhäuser mit einer immer größeren Auslastung konfrontiert. 415 Patienten liegen auf einer Normalstation, 79 benötigen intensivmedizinische Betreuung. 2141 Neuinfektionen wurden gestern in Oberösterreich gemeldet. 19.090 Menschen im Land sind damit derzeit nachweislich mit dem Virus infiziert. Mehr als 29.000 Menschen, etwa zwei Prozent der oberösterreichischen Gesamtbevölkerung, befinden sich in behördlich verordneter Quarantäne.

Bettenkapazität erhöht

Das Land Oberösterreich reagierte gestern auf diese steigende Belastung der Spitäler und stockte die Zahl der Krankenhausbetten auf Normalstationen, die für Covid-Patienten reserviert sind, von 500 auf 600 auf.

Zusätzlich gelten ab heute deutlich verschärfte Regeln für Besucher in Krankenhäusern. Jeder Patient darf pro Tag nur noch von einer Person für maximal eine Stunde besucht werden. Außerdem gilt für alle Besucher ab 16 Jahren ab heute auch in Krankenhäusern die 2G-Regel, nur Geimpfte oder Genesene haben Zutritt. Ausnahmen von der neuen Besucher-Regelung gibt es für minderjährige Patienten, Hospizbegleitung, Seelsorge und für Besuche nach Geburten.

Angesichts der bundesweit stark steigenden Infektions- und Hospitalisierungszahlen gelten seit Montag, wie berichtet, verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen. Grob zusammengefasst, gilt überall dort, wo bisher die 3G-Regel galt, jetzt nur noch die 2G-Regel. Zur Durchsetzung dieser Regeln kündigte Innenminister Karl Nehammer (VP) eine Aktion scharf der Exekutive an: "Wir werden den Kontrolldruck in den kommenden Tagen deutlich erhöhen", sagte der Ressortchef: "Jeder muss sich bewusst sein, dass man, wenn man eine Gastwirtschaft besucht, kontrolliert werden kann."

Die Polizisten werden das 2G-Zertifikat mit einer auf dem Diensthandy installierten App scannen und zusätzlich Ausweiskontrollen durchführen.

120 Polizisten für 2G-Kontrollen

Hat ein Gast kein gültiges 2G-Zertifikat, drohen ihm 500 Euro Strafe. Inhabern von Betriebsstätten, für die ein Impf- oder Genesenennachweis vorgeschrieben ist, droht bei einem fehlenden Zertifikat eines Gastes eine Strafe von bis zu 30.000 Euro. Auch Fälschungen von Impfnachweisen (siehe Bericht auf Seite 23) tauchen verstärkt auf, berichtet das Bundeskriminalamt.

"In Oberösterreich werden 120 Beamte, die bisher bei den Ausreisekontrollen an den Bezirksgrenzen eingesetzt waren, nun ausschließlich 2G-Kontrollen durchführen", sagte gestern Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Es dürfe aber grundsätzlich jeder Polizist bei Kontrollen nach dem 2G-Nachweis fragen.