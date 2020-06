Mauer stoppte Verfolgungsjagd über vier Bezirke

Der junge Rumäne, der arbeitslos ist und keinen Führerschein besitzt, war am Abend mit seinem BMW auf der B1 in Traun (Bezirk Linz-Land) unterwegs. Mit ihm im Auto saßen zwei 20-Jährige, ebenfalls rumänische Staatsbürger. Das Fahrzeug hatte der Lenker vor einigen Tagen gekauft, zum Verkehr zugelassen war es nicht. Kennzeichentafeln hatte der 18-Jährige vom Pkw eines seiner Beifahrer abgenommen und an seinem Auto montiert.

Da der Wagen nicht ausreichend beleuchtet war, fiel er einer Polizeistreife auf. Als die Polizisten versuchten den BMW anzuhalten, stieg der Lenker aufs Gas.

Mit viel zu hoher Geschwindigkeit flohen die beiden jungen Männer Richtung B139 und dort Richtung Gaumberg. Der 18-Jährige raste weiter durch die Bezirke Eferding und Grieskirchen bis nach Schärding. Dabei ignorierte er rote Ampeln, Geschwindigkeitsbeschränkungen und sonstige Verkehrsregeln. Der Rumäne überholte an unübersichtlichen Stellen, wo es nur durch Glück zu keinen schweren Unfällen kam. Dabei geriet der Wagen mehrmals ins Schleudern.

Etwa einen Kilometer oberhalb der Schlögener Schlinge kam der Pkw nach etwa 60 Kilometer langer Flucht wegen eines Fahrfehlers ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine Steinmauer.

Alle drei Insassen wurden im total beschädigten Pkw leicht verletzt. An der Verfolgung waren fünf Polizeistreifen beteiligt. Der 18-Jährige wird angezeigt.

Lokalisierung: Die Schlögener Schlinge im Bezirk Schärding:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.