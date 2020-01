Mann in Eferding aus brennender Wohnung gerettet

Das Feuer brach gegen 6.00 Uhr aus. Die anderen Bewohner konnten beim Eintreffen der Feuerwehr das Wohnhaus bereits selbstständig verlassen, ein Mann wurde aber noch vermisst.

"Wir sind von den anderen Bewohnern gleich informiert worden, dass eine Wohnung in Vollbrand ist und eine Person noch in der Wohnung ist. Die Wohnung hat schon ziemlich stark gebrannt. Wie wir eingetroffen sind ist ein Raum - das Wohnzimmer - bereits in Vollbrand gestanden. Es war uns nicht möglich, über den Innenangriff die Person zu retten, deshalb haben wir die Person über die Drehleiter gerettet," schildert Roland Wiesinger, Einsatzleiter der Feuerwehr Eferding.

Laut Einsatzkräften wurde er schwer verletzt. Die Brandursache stand Samstagfrüh noch nicht fest.