Kein Führerschien, aber unter Drogeneinfluss - zwei Autolenker erwischt

Gegen 0:30 Uhr war ein 25-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Steyr-Land auf der B139 in Richtung Pasching unterwegs, als eine Polizeistreife in Leonding bei Geschwindigkeitsmessungen auf ihn aufmerksam wurde.

Der Mann war mit seinem Fahrzeug in einer 60er-Zone mit 82km/h unterwegs und wurde von den Beamten angehalten. Der 25-Jährige konnte keinen Führerschein vorweisen und musste aufgrund seines auffälligen Verhaltens einen Drogenschnelltest durchführen, welcher positiv ausfiel.

Die Polizisten fanden im Pkw des Mannes außerdem eine Dose mit unbekanntem weißem Pulver sowie eine Zigarettenschachtel mit einer gelben Paste. Die Substanzen wurden vorerst sichergestellt. Zusätzlich hatte der 25-Jährige trotz eines vorläufig aufrechten Waffenverbotes ein Luftdruckgewehr im Fahrzeug, welches die Beamten ebenso beschlagnahmten. Bei einer darauffolgenden klinischen Untersuchung des Lenkers wurde eine Fahruntauglichkeit festgestellt. Der Mann wird angezeigt.

Etwas später in derselben Nacht, gegen ein Uhr, wurde die Polizei bei einer Fahrzeugkontrolle am Europaplatz in Linz erneut auf einen 32-jährigen Linzer aufmerksam. Der Mann besaß keinen Führerschein, die Polizei vermutete außerdem Drogeneinfluss, da der Lenker deutliche Symptome aufwies.

Im Fahrzeug wurde ein Klemmsäckchen mit Kokain vorgefunden und von den Beamten sichergestellt. Eine Überprüfung des 32-Jährigen ergab, dass gegen den Linzer eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz besteht. Der Mann wurde daraufhin festgenommen.

