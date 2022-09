Weinfest lockte schon am ersten Tag viele Besucher an

LINZ. Am Mittwoch hatte es sich ausgeregnet, gestern am Eröffnungstag des dreitägigen, vom "Verein Altstadt neu" organisierten Festes "Wein & Kunst" war es zwar noch wolkig, aber schon einladend. Und: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kann die Traditionsveranstaltung endlich wieder stattfinden. Das war auch der Tenor bei der Eröffnung. "Wir sind froh, wieder da sein zu können", meinte etwa Vereinsobmann Roland Pachner. Das Weinfest in der Altstadt gehört seit immerhin 25 Jahren zum Fixpunkt im Veranstaltungskalender.

Ein Prost im Landhaus-Durchgang. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Freude über die Rückkehr von "Wein & Kunst" merkte man auch an den vielen Besuchern, die sich bereits am ersten Abend in der Altstadt anschauen ließen. Wie berichtet, werden bis einschließlich Samstag 64 Winzer aus Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und Oberösterreich (zwei Weinbauern sind in Linz dabei) den Weinliebhabern ihre edlen Tropfen zum Verkosten servieren. Jeweils von 15 bis 23 Uhr können die Besucher das Angebot genießen.

Das Weinfest ist und bleibt ein Besuchermagnet. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Unter den Weinen wird sich auch der "Linzer Wein des Jahres 2022/23" befinden, der von einer Jury in einer Blindverkostung prämiert wurde. Welcher Wein ausgezeichnet wurde, wird aber erst heute Nachmittag offiziell bekannt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt sollte sich auch das Wetter von seiner besten Seite zeigen. Laut Prognose wird es sonnig und mit rund 25 Grad sommerlich warm. Ideales Wetter also für einen Besuch bei "Wein & Kunst". Pachner rechnet aus Erfahrung gerade am Freitag und am Samstag mit vielen Besuchern.

Übrigens: Beim von den OÖN präsentierten Weinfest kann man mit einem (gekauften und dann gespendeten) Weinglas Gutes tun.