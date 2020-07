Video: Feuerwehr rettete Falken von Hochspannungsleitung

Ein Falke hatte sich auf einem Hochspannungsmast bei St. Florian so unglücklich verfangen, dass er weder vor, noch zurück konnte. Eine Spaziergängerin hatte das in Not geratene Tier entdeckt und Alarm geschlagen.

Die Feuerwehren St. Florian-Markt und Rohrbach rückten an, um den Vogel mittels Teleskopmaskbühne aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Zuvor mussten Techniker der Netz OÖ den Strom für rund 50 Haushalte abgeschalten. Gut zwei Stunden dauerte der Einsatz, nun ist der Falke wieder in Freiheit.

Videoaufnahmen zeigen den großen Einsatz für einen kleinen Vogel:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen