Traditionsgasthaus lebt trotz Pensionierung weiter

STEYREGG. Mallorca-Heimkehrer übernimmt Gasthaus am Pfenningberg.

Er trägt Lederhose, spricht perfekt Spanisch und ist doch ein waschechter Steyregger. Gerald Vlaseck hat sich getraut und einem Wirtshaus zum Weiterleben verholfen. Der 50-jährige gelernte Koch, der 14 Jahre auf Mallorca lebte, hat mit seiner Gattin Kerstin Jansen das Gasthaus Daxleitner auf dem Pfenningberg übernommen.

Der langjährige Wirt und Eigentümer Max Hametner ging in Pension. Auch seine Ehefrau Christa genießt nun ihre Freizeit, ebenso wie Hametners Schwester Gerti, die Dritte im früheren Daxleitner-Bunde.

(Fast) alles bleibt, wie es ist

"Alles geht so weiter. Wir werden kein Haubenlokal", beruhigt der neue Wirt und Küchenchef Vlaseck (zuvor auch am Arlberg und auf Sylt tätig), obwohl bereits "Themenabende" für Unruhe sorgten. Still und leise gab es Tapas- und Steakabende mit hohem Anspruch und ebensolcher Weinbegleitung. Die "normale Karte" bleibe aber normal, versichern "Daxlvasl", wie sich der neue Wirt schelmisch nennt, und Ehefrau Kerstin, die den Service schaukelt, unisono.

Die Rheinländerin und Vlaseck haben sich auf Mallorca kennen und lieben gelernt und sind seit 17 Jahren verheiratet. Sohn Mimmo (14) steckt nun auch in einer Lederhose und hilft mit. Denn bei schönem Wetter ist der Gastgarten überrannt. "Bitte reservieren", heißt es deshalb nun.

Der "Daxleitner" ist nämlich nicht irgendein Wirtshaus, sondern eine Institution, die in die Kindheitserinnerungen vieler Oberösterreicher reicht. Wanderungen fanden und finden dort ihr kulinarisches Ende. Mountainbiker keuchen zur unschlagbaren Aussicht, und sonntags sind Familienessen angesagt. Doch Paradeiser-Spätzle mit Basilikum ist alles, was an Revolution auf der Karte stattfindet. Das Schnitzel in Schmalz aus der Pfanne, das Schweinsbratl, die Essigwurst und die Brettljause gibt es weiter. Sogar Hametner, der frühere Wirt, schaut vorbei und betreut die Stammtische.

So ganz will der neue Wirt aber nicht auf Kreativität verzichten. Sein nächster Themenabend kommt bestimmt, und dies jeden ersten Freitag im Monat. Am 3. Mai gibt’s daher Spargel und Weine vom Steyregger "Garagen-Weinhändler" Solei alias Peter Sonnleitner.

