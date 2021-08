Tierbilder kommen Tiergarten zugute

Josef Köberl, Hobbymaler, Rottenegg

Josef Köberl, pensionierter Sonderpädagoge, gibt auf diese Frage seine subjektiven Antworten – in Form von Bildern.

Die Liebe zur Malerei hat der Rottenegger erst spät entdeckt. Im vergangenen Jahr begann er mit Tierbildern, ließ sich anfangs von den Ziegen in Nachbars Garten inspirieren und suchte sich später auch seine Modelle im Tierpark Walding.

In seinen Bildern bekommen die Tiere eine Stimme, dank Sprechblasen mit heiteren und auch nachdenklichen Inhalten. Zu sehen waren diese Köberl-Tiermalereien zuletzt in einer Verkaufsausstellung in der Raika Ottensheim. Von Anfang an war klar, dass der Erlös aus dem Verkauf der Bilder an den Tiergarten Walding gehen soll.

Dieses Versprechen hat Künstler Josef Köberl nun eingelöst und zusammen mit Manfred Lackner von der Raika Walding-Ottensheim den Spendenscheck an Tierpark-Chefin Geli Mair übergeben. Was die Alpakas dazu gesagt haben, ist nicht bekannt …