Pkws stießen auf B1 frontal zusammen

Zwei Pkw stießen um 16 Uhr in Asten frontal zusammen. Vier Personen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Eine 23-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr war in Fahrtrichtung Ennsdorf unterwegs, ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Perg in die entgegengesetzte Richtung. Im Fahrzeug befanden sich seine 53-jährige Frau am Beifahrersitz und seine 78-jährige Schwiegermutter, die hinten saß.

Laut Augenzeugen dürfte die 23-Jährige einen LKW überholt und anschließend gegen die rechte Leitschiene gestoßen sein. Sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo sie frontal mit dem Pkw des 47-Jährigen zusammenstieß.

Die 23-jährige Lenkerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels – Grieskirchen geflogen. Der 47-Jährige und seine Frau wurden nach der Erstversorgung ins UKH Linz gebracht, die 78-Jährige in den Med Campus 3.