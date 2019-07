"Naschmarkt" ist bald Geschichte

LINZ. Die schlechte Nachricht zuerst: Der "Naschmarkt" von Gerhard Zölss im Atrium City Center in Linz schließt mit Ende Juli seine Tore. Die gute Nachricht: Es sind noch ein paar Wochen Zeit, bis Zölss in Pension geht, um in seinem "Naschmarkt" noch in den Genuss der Gerichte zu kommen.

Ab 1. August wird das Lokal also Geschichte sein, aber es wird an diesem Standort Neues entstehen. Denn mit Christian Dijmarescu, dem Betreiber des "Ängus", wird ein kulinarischer Profi dort ein neues Gastro-Konzept umsetzen. Welches das sein wird, will Dijmarescu noch nicht verraten. Für Zölss ist laut Facebook klar: "Keine Angst, Christian macht etwas Geniales." Man darf gespannt sein.

