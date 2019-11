Mit dem Linzer Skibasar startet die Wintersaison

Man kann es als sicheres Zeichen werten, dass der Winter nicht mehr weit ist, wenn der Linzer Skibasar lockt. Die 37. Auflage gibt Aktiven in der TipsArena die Chance, aus mehr als 6000 gebrauchten Wintersportartikeln zu wählen. Heute ist Annahmetag, morgen, Samstag, wird verkauft.

Traditionen wollen bewahrt werden. So sieht das auch Manfred Schauberger, Obmann des ASKÖ Skivereins Linz und Cheforganisator des Skibasars. "Wir haben schon enorm viele Anfragen erhalten", sagt er. Der Termin ist natürlich immer gut gewählt. Noch zeigt der Winter um diese Zeit maximal erste zarte Anzeichen, aber die Vorfreude der Wintersportler ist groß. Und wer dann dabei sein will, wenn es ernst wird in den Skigebieten, der sollte im besten Fall sein Equipment beieinander haben.

In der TipsArena liegt die Ausrüstung in Form gebrauchter und damit günstigerer Ski, Schuhe und Bekleidung bereit. Ein Markenzeichen des Linzer Skibasars ist die Qualitätsfrage. Denn was hier zum Verkauf abgegeben wird, hat Qualität. Dafür trägt Schauberger mit seinen mehr als 100 Helfern im Team Sorge. Angenommen wird nämlich nur "gute Ware", die beim Skibasar großteils neue Besitzer finden soll.

Die Warenannahme erfolgt ausschließlich heute, 8. November, von 14 bis 19 Uhr in der TipsArena. Der morgige Samstag, 9. November, ist dann von 7.30 bis 15 Uhr rein für den Verkauf der Wintersportartikel reserviert.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.