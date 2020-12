Massentests: Wie die Teststandorte am besten erreicht werden

Mit dem Auto, zu Fuß oder doch lieber mit der Straßenbahn? Die Frage, wie die Corona-Massentest-Standorte ab heute bis 14. Dezember am besten erreicht werden können, beschäftigt derzeit viele. In der Stadt Linz gibt es 75 Teststraßen an elf Standorten. Prinzipiell ist die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen, heißt es von dort. Mit dem Ziel, Parkplatzprobleme und Staus zu vermeiden. Denn während bei den größeren Standorten wie der Tips Arena viele Parkplätze zur Verfügung stehen, ist das bei den kleineren nicht immer der Fall.

Bürgermeister Klaus Luger (SP) warb gestern nicht nur um rege Teilnahme an den Massentests: "Ich ersuche auch die Bewohner in der Nähe von Teststraßen um Verständnis, falls sich das Verkehrsaufkommen erhöhen sollte."

Der Andrang wird, nach derzeitigem Stand, in bestimmten Stadtteilen ungleich größer sein. So gibt es an den Standorten Volkshaus Dornach-Auhof und Volkshaus Harbach in Urfahr kaum mehr freie Testtermine. Ganz im Gegensatz zu den Standorten Design Center und Tips Arena: Dort seien noch genügend Kapazitäten frei.

Zusätzliche Busse oder Straßenbahnen werden an den vier Testtagen jedenfalls nicht zum Einsatz kommen. Verstärkerfahrten seien keine geplant, heißt es von der Linz AG auf OÖN-Anfrage. Seit 7. Dezember gilt wieder der reguläre Fahrplan.

Geht es nach dem Linzer Unternehmen triply, wäre das Fahrrad eine gute Wahl für die Anreise zum Test. Allerdings natürlich nicht bei Schnee, Eis und Dunkelheit in den Morgen- und Nachmittagstunden. Unabhängig davon hat Mitbegründer Christoph Stelzmüller interessiert, wie gut die Teststationen mit dem Rad erreichbar sind. Das Start-up, das nachhaltige Mobilitätslösungen entwickelt, stellt Linz ein gutes Zeugnis aus: Von rund 60 Prozent der Stadtfläche könne innerhalb von 15 Minuten eine Teststation radelnd erreicht werden. Interessierte können sich die Radstrecken auf sicher-testen.triply.ai anzeigen lassen.

Auch in Leonding gibt es den Appell, zu Fuß zu den 17 Teststraßen in der Kürnberghalle und der Sporthalle zu kommen. Wer mit dem Auto kommt, soll den Parkplatz der Kürnberghalle nutzen.

