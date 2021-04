Linzer Maibaum wird am Freitag aufgestellt

Immerhin feiert die Mühlviertler Gemeinde heuer ihr 850-Jahr-Jubiläum. Die erste urkundliche Erwähnung als "novum forum" gehe auf das Jahr 1171 zurück, sagt Bürgermeister Christian Denkmair (SP). Aufgestellt wird der Maibaum in Linz am Freitagnachmittag (30. April) ohne große Feier. Nur einige wenige Vertreter der Landjugend Neumarkt und des Linzer Heimat- und Trachtenvereins werden so wie die Bürgermeister beider Gemeinden dabei sein.