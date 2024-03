Linzer "Gastro-Urgestein" wird Betriebsleiter des Klosterhofs

Der Stiegl-Klosterhof stellt sich neu auf. Mit dem 54-jährigen Michael Fellöcker übernimmt ein erfahrener Linzer Gastronom die Betriebsleitung. Der gelernte Koch hatte zahlreiche Führungspositionen im Restaurant- und Cateringbereich inne und in Niederösterreich ein Weingut aufgebaut und geleitet. Zuletzt führte er das renommierte Wirtshaus "Zum Schwarzen Schiff" in Linz-Urfahr.

Freude über "echten Profi"

"Wir freuen uns sehr über diesen Neuzugang im Team, mit Michael Fellöcker konnten wir einen echten Profi gewinnen, der die Linzer Gastro-Szene bestens kennt", sagt Klosterhof-Wirt Josef Gassner jun. "Ich werde in meiner neuen Tätigkeit all mein Wissen und meine Erfahrung einbringen, damit sich unsere Gäste im Klosterhof rundum wohlfühlen und weiterhin beste Qualität und bestes Service genießen können”, sagt Fellöcker.

Das Wirtshaus "Zum Schwarzen Schiff" übernehmen, wie berichtet, Marco Barth und Sebastian Rossbach. Die beiden sind in Linz keine Unbekannten. Neben dem Vier-Hauben-Lokal Rossbarth in der Klammstraße, führen sie seit dem heurigen Oktober auch die „Pizzeria 22k“ in der Tabakfabrik.

