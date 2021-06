Linzer Altstadt: Bank-Manager eröffnet Weinbar

Die Altstadt ist nicht der erste Weinstandort des Bankers. 2019 hat er am Südbahnhof eröffnet. "Wir führen Weine vieler kleiner Winzer, die keinen Online-Shop haben", sagt Siebermair. Dazu gibt es Beef Tatar und Brötchen mit Aufstrichen von "Unverschwendet" in Wien. Dass der Weinmarkt in Linz überbesetzt ist, glaubt Siebermair nicht. Er bietet auch Privatverkostungen für zu Hause an. Noch ist "DieWein" mit sieben Mitarbeitern das "Hobby" des 42-Jährigen. Doch er war früher auch in der Hotelbranche, hat im Sacher und Imperial gearbeitet, und denkt an Erweiterung. (haas)