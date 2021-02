"Linz hat Platz": Protestcamp geht in fünfte Runde

Wieder wollen Menschen aus Kultur, Wirtschaft, Kirche und Zivilgesellschaft beim "Wochenende für Moria" ein Zeichen setzen. Vergangene Woche hatte der ehemalige VKB-Generaldirektor Christoph Wurm eine der kältesten Nächte des Jahres im Zelt verbracht.

Dieses Wochenende setzen sich bei wärmeren Temperaturen u. a. Schauspielerin Bettina Buchholz, Regisseur und Schauspieler Franz Froschauer und die Autoren Kurt Mitterndorfer und Thomas Schlager-Weidinger für die Evakuierung der Lager in Griechenland und für die Aufnahme der Geflüchteten in Österreich ein. Heute ab 17 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr werden Mahnwachen gestaltet.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.