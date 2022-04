Linz: 15-Jähriger schlug 13-Jährigen auf offener Straße krankenhausreif

Der Grund dafür ist laut Polizei, dass der 13-Jährige via Social Media Kontakt zur Freundin des 15-Jährigen gehabt haben soll. Der Russe hatte den um zwei Jahre jüngeren Bosnier am Mittwoch abgepasst und zu einem Kampf herausgefordert, berichtete die Polizei am Mittwochnachmittag. Ein Zeuge filmte, wie der Ältere seinen Kontrahenten zusammenschlug und, als dieser am Boden lag, noch mit mehreren Fußtritten verletzte. Der 13-Jährige musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden, der Angreifer wird angezeigt.