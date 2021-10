Kunden hielten Ladendieb fest

Festgenommen werden konnte ein 54-jähriger Rumäne am 1. Oktober 2021, nachdem er von couragierten Kunden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden war.

Die 61-Jährige beobachtete in einem Supermarkt in Leonding einen 54-Jährigen beim Ladendiebstahl, wie die Polizei am Freitagabend berichtete. Sie ging ihm daraufhin nach und versuchte ihn schließlich anzuhalten. Dabei wehrte er sich jedoch und versuchte davonzulaufen. Er rutschte jedoch aus und fiel hin. Die Frau rief um Hilfe und zwei weitere Kunden eilten herbei. Gemeinsam hielten sie den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizisten stellten später fest, dass der Mann Kosmetika gestohlen hatte und eine präparierte Jacke trug, um gestohlene Waren zu verstecken. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert.