Katze löste Tunnelsperre auf der A7 in Linz aus

Aus einem ungewöhnlichen Grund kam es am Dienstag zu einer kurzen Behinderung im Linzer Frühverkehr: Weil sich eine Katze in den Tunnel Niedernhart verirrt hatte, wurde dieser kurzerhand gesperrt. Ein Verkehrsteilnehmer, der auf der A7 in Richtung Westautobahn unterwegs war, hatte den Vierbeiner gegen 7:30 Uhr im Tunnel bemerkt und bei der Tierrettung in Ebelsberg Alarm geschlagen.

Verängstigt, aber unverletzt

Die Tierretter verständigten die Leitzentrale der Asfinag, die ein Herz für Tiere bewies und den Tunnel sofort sperrte. Die beiden Asfinag-Traffic-Manager Bernhard und Michael waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Binnen zwei Minuten erreichten sie den Einsatzort und fingen die verängstige Katze ein. Der Vierbeiner auf Abwegen hatte seinen riskanten Ausflug unverletzt überstanden. Dank Chip konnte der Besitzer rasch ausgeforscht werden.

In sozialen Medien gab es viel Lob für die tierlieben Asfinag-Mitarbeiter. "So etwas zu lesen, erwärmt mein Herz" oder "Die Helden von heute tragen Bart", war etwa in den Kommentarleisten unter dem mit zahlreichen Herzen versehenen Beitrag zu lesen.

