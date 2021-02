Illegal in Österreich: Neun Serben in Gasthaus festgenommen

In den frühen Morgenstunden war eine Streife auf einem Supermarkt-Parkplatz in Neuhofen auf einen Lkw aufmerksam geworden, in dem der Lenker und dessen Bruder schliefen. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass sich die beiden Männer illegal in Österreich aufhalten. Sie wurden daraufhin festgenommen. Weitere Ermittlungen führten zu einem Gasthaus im Bezirk Linz-Land. Neben den zwei Brüdern hatten sieben weitere Landsleute dort Unterschlupf gefunden. Auch sie wurden festgenommen. Wie die Polizei berichtet, bestanden unter anderem offene Aufenthaltsermittlungen und Festnahmeanordnungen gegen die Männer.

