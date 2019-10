Fixpunkt für Nachtschwärmer in Linz feierte

Der Geburtstag war für die Remembar-Chefs Marc Zeller und Gerald Pointner am Samstag Grund genug, um eine ordentliche Geburtstagsparty mit einer Reihe von Geburtstags-Specials zu schmeißen. „Mit der Geburtstagsfeier wollen wir unseren langjährigen Partnern und Freunden Danke für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit sagen und uns natürlich auch bei unseren treuen Gästen bedanken“, so Remembar-Chef Marc Zeller. Für die entsprechende Stimmung sorgte das DJ-Duo Möwe, das als Haupt-Act an den Plattentellern werkte.

Die Remembar-Chefs Zeller und Pointner verfolgen seit der Eröffnung im Jahr 2000 eine nachhaltige Strategie, was die Qualität des gastronomischen Angebots, der Musik-Acts, aber vor allem auch der Mitarbeiter und der Servicequalität anbelangt. „Wir versuchen unseren Gästen mit zahlreichen Aktionen wie einem wöchentlichen Salsa-Abend oder speziellen Events ein möglichst abwechslungsreiches und niveauvolles Programm zu bieten. Dieser Mix garantiert eine breite Mischung der Gäste“, so Zeller.

Um den Gästen ein entsprechendes Ambiente bieten zu können, wurden im Laufe der Jahre mehr als zwei Millionen Euro in Umbauarbeiten investiert. Im vergangenen Jahr erfolgte dann der Totalumbau und die Modernisierung der Remembar.