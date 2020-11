Drogenhändler in Linz festgenommen

Am Sonntag gegen 23 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie acht Personen in der Kremplstraße in Linz mit Drogen gehandelt hätten und davon gelaufen seien. Die Polizei konnte einen flüchtenden 37-jährigen nigerianischen Staatsbürger anhalten und kontrollieren. Bei seiner Flucht warf er seine Kappe weg, neben der sechs Päckchen mit Marihuana aufgefunden wurden. Zudem stellte sich heraus, dass er illegal aufhältig ist. Der 37-Jährige wurde festgenommen.

