Drei Verletzte - Messerstecher ausgeforscht

Durch Zeugenaussagen und intensiven Ermittlungen konnte die Messerattacke vom 27. Juni, bei der drei Personen teilweise schwer verletzt wurden, vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Linz geklärt werden, so die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.

Demnach stellte sich heraus, dass bei dem Angriff eine vierte Person, eine 19-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land, unter den Beteiligten gewesen war. Bei dem Beschuldigten handelte es sich um den Lebensgefährten der 19-Jährigen. Von der Staatsanwaltschaft Linz wurde die Festnahme angeordnet, diese wurde vollzogen. Der Beschuldigte gab bei der Einvernahme an, dass er sich wegen exzessiven Alkoholkonsums nicht mehr an den Abend erinnern könne. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz eingeliefert.