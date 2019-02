"Da heißt es immer, Linz ist sicher – und dann passiert meinem Sohn so etwas"

LINZ. 14-Jähriger wurde am Taubenmarkt Opfer eines Überfalls – Vater zeigt sich entsetzt

Sicher in der Stadt? Nicht jeder Polizist auf der Landstraße ist sofort auf den ersten Blick als solcher zu erkennen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Freitagabend in der Innenstadt. Zwei junge Burschen sind gerade auf dem Heimweg, als sie ein Jugendlicher anspricht: "Geld her, oder ich hau euch eine." Die zwei Schüler geben ihm ein paar Euro, der Täter zieht mit seinen Freunden weiter. Die beiden bleiben unverletzt.

Entsetzt über die Zustände in der Landeshauptstadt ist der Vater eines der 14-jährigen Opfer: "Es ist ein Wahnsinn, wie es zugeht. Und da heißt es immer, Linz ist sicher. Aber hier ist man nicht mehr sicher", sagt er im OÖN-Gespräch. Er prangert an, dass zu wenig Polizei im Einsatz sei und diese keine Handhabe gegen jugendliche Banden habe. Sein Sohn habe nach den Erlebnissen Angst: "Das kann doch nicht sein. Muss denn immer etwas passieren, bevor jemand etwas tut?", fragt der Linzer, der aus Sorge um seinen Sohn seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Nicht alles lässt sich verhindern

Dass Linz nicht sicher sei, will der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter so nicht stehen lassen: "Auch in einer sicheren Stadt passiert das eine oder andere, es lassen sich leider nicht alle Straftaten verhindern. Im Einzelfall ist es natürlich immer unangenehm, wenn man selbst betroffen ist." Zwei Mittäter seien bereits bekannt, auf den Haupttäter gebe es konkrete Hinweise. "Die Polizei ist immer bemüht, solche Vorfälle rasch zu klären." Eltern rät er, ihre Kinder zu sensibilisieren: "Man sollte keinesfalls die Konfrontation suchen. Wichtig ist es, mit kritischem Auge durch die Stadt zu gehen und wenn einem etwas komisch vorkommt, gegebenenfalls die Straßenseite zu wechseln." Wenn etwas passiert, sei es wichtig, sofort die Polizei zu alarmieren, um keine Zeit zu verlieren.

Die Forderung nach mehr Polizei ist nicht neu, erst vor wenigen Wochen hatte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) eine Aufstockung gefordert. Bei der Polizei ist man sich der Linzer Situation bewusst. "Linz wird aufgrund der bevorstehenden Abgänge und der Arbeitsbelastung bei der Personalzuteilung besonders bedacht", sagt David Furtner, der Sprecher der Landespolizeidirektion.

Erst kürzlich hätten 15 neue Kollegen dort ihren Dienst angetreten. Außerdem gebe es in Linz viele Polizisten, "die man nicht sofort sieht". Furtner spricht von den 150 Beamten, die bei der Cobra, der Diensthundeinspektion und dem Landeskriminalamt arbeiten: "Jeder Cobra-Beamte, der am Heimweg eine Straftat beobachtet, stellt sich sofort in den Dienst."

