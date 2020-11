Corona-Krise verstärkt Gewalt gegen Frauen

Im Vorfeld der am 25. November beginnenden Kampagne „16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen“, die auch in Linz mit verschiedenen Aktion das Recht auf ein gewaltfreies Leben einfordert, kommen von allen Frauen- und Gewaltschutzorganisationen ähnliche Meldungen. Demnach erhöht die Corona-Pandemie mit ihrer Ausgangsbeschränkungen und der wirtschaftlichen Krisensituation die Gefahr von Gewalt gegen Frauen und Kinder im eigenen Zuhause. Die Zahl der Gewaltfälle sei heuer deutlich gestiegen.

Ein Beispiel: Das autonome Frauenzentrum hat im Jahr 2019 4462 Beratungen durchgeführt. Diese Zahl wurde heuer bereits im Oktober überschritten. Derzeit liege man bei einem Zuwachs um 20 Prozent. Erschwerend habe sich da die Isolierung zu Hause durch die Ausgangsbeschränkungen erwiesen. Dadurch seien soziale Netze wie Familie, Nachbarn und Freunde weggebrochen.

Im Gewaltschutzzentrum registriert man ein rasantes Ansteigen von Betretungs- und Annäherungsverboten. Bis Ende Oktober habe sich die Anzahl solcher Verbote im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel erhöht. In manchen Monaten habe die Steigerung sogar bis zu 45 Prozent betragen.

„Auch in Notsituationen darf Gewalt in unserer Gesellschaft keinesfalls hinge-nommen werden“, sagt Frauen-Stadträtin Eva Schobesberger. Die Linzer Frauen- und Gewaltschutzorganisationen (autonomes Frauenzentrum, Gewaltschutzzentrum, Frauenhaus Linz) würden auch in schwierigen Zeiten eine „unermesslich wichtige Arbeit“ leisten.