Maskierter Mann überfiel Trafik - Belohnung ausgesetzt

Der bislang unbekannter Täter stürmte gegen 17.50 Uhr in die Trafik in der Linzer Neubauzeile. Der Mann hatte sein Gesicht unter einer schwarzen Sturmhaube versteckt und hielt eine schwarze Faustfeuerwaffe in der Hand. Zu diesem Zeitpunkt war eine 66-jährige Trafikangestellte alleine im Kiosk.

Der Täter bedrohte die Frau mit der Waffe und forderte Bargeld. Die Verkäuferin öffnete deshalb die Kassenlade und schmiss einen Teil der darin befindlichen Banknoten auf das Verkaufspult. Der Täter schnappte sich das Geld und flüchtete in unbekannter Richtung. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bis Dienstagfrüh ohne Erfolg. Die Höhe der Beute wird aus polizeilichen Gründen nicht bekannt gegeben.

Belohnung ausgesetzt

Für zweckdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des unbekannten Täters führen, wurde von der Wirtschaftskammer Oberösterreich eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt..

Die Täterbeschreibung

Es handelt sich um eine jüngere, männliche Person, schlank, ca. 180 cm groß; Schwarze Hose, schwarzer Kapuzenjacke, maskiert mit schwarzer Sturmhaube, bewaffnet mit schwarzer Faustfeuerwaffe.

