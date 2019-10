Asphaltierte Wege durch den grünen Hessenpark

Lange haben die Linzer auf die Sanierung des Hessenparks gewartet, die Freude über die Baufortschritte halten sich bei manchem Passanten nun jedoch in Grenzen. Stein des Anstoßes sind die frisch asphaltierten Wege durch den Park. Denn in Zeiten, in denen das Thema natürliche Begrünung und Kühlung in der Stadt allgegenwärtig erscheint, sei es fraglich, ob es wirklich notwendig sei, diese Flächen zu versiegeln, so der Tenor der Bürgerkritik.

"Wir haben das intensiv diskutiert, letztlich war es eine Abwägungsfrage", sagt der für die Parkanlagen zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). In der Vergangenheit waren die Wege nicht asphaltiert: "Da hat es immer wieder Beschwerden gegeben, dass man nicht sauberen Fußes durch den Park gelangen konnte."

Zudem seien die befestigten Wege künftig für den Winterdienst leichter zu räumen. "Sie werden also nicht nur sauberer, sondern auch sicherer", sagt Baier. Negative Auswirkungen auf das Klima im Park seien "aufgrund der geringen Asphaltfläche und der Schattensituation" keine zu erwarten. Bis Ende Oktober sollen die Sanierungsarbeiten, für die 260.000 Euro veranschlagt sind, abgeschlossen sein. Neben dem Wegenetz werden die Sitzgelegenheiten und die Beleuchtung erneuert, ein durchgehender Geh- und Radweg wird an der Südseite des Parkes errichtet.

Zusätzlich zu den geplanten Vorhaben soll der Park nun noch grüner werden. "Wir wollen im Bereich des Brunnens weitere Bäume pflanzen, da es dort wenig Schatten gibt", sagt Baier. Die Stadtgärten seien bereits beauftragt worden, zu prüfen, wie die neuen Bäume bestmöglich mit dem vorhandenen Bestand in Einklang gebracht werden können. (jp)

