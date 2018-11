Karriere-Sprungbrett für Jobeinsteiger

LINZ. Die Johannes-Kepler-Universität veranstaltet am 28. November in Linz einen Karrieretag mit 124 Ausstellern.

Rund 3000 Besucher nützen jedes Mal die Chance des Karrieretages. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Wie sollte eine gelungene Bewerbung aussehen? Worauf achten Personalabteilungen? Und was bieten die verschiedenen Unternehmen ihren Mitarbeitern eigentlich? Diese und ähnliche Fragen stellen sich jährlich zahlreiche Studenten und Absolventen. Mögliche Antworten darauf will der Karrieretag der Johannes-Kepler-Universität (JKU) am 28. November liefern. Insgesamt 124 Aussteller aus verschiedenen Branchen stellen sich bei der größten Karrieremesse Oberösterreichs vor. Daneben gibt es auch ein Rahmenprogramm mit Vorträgen und Workshops zum Thema Karriere und Jobeinstieg.

"Auch in Zeiten von Social Media und Online-Bewerbungsprozessen zählt der persönliche Kontakt noch immer zu den wichtigsten Einstellungskriterien", sagt Gerhard Stürmer, Präsident des Organisators Kepler Society (die Organisation ehemaliger Studenten der JKU, Anm.), zu den Chancen, die der Karrieretag bietet.

Die Möglichkeit, einen guten Eindruck zu hinterlassen, haben Interessierte morgen insgesamt 124 Mal. So viele Unternehmen und Organisatoren präsentieren sich im Keplergebäude der Universität.

Vielfältiges Angebot

Neben den OÖNachrichten und großen Konzernen wie Borealis, voestalpine, Deloitte, der Brauunion oder der Energie AG stellen sich beispielsweise auch Hofer und Spar, Fabasoft, Lutz oder die oberösterreichische Wirtschaftsagentur Business Upper Austria vor.

Doch auch wer abseits von Oberösterreich einen Job sucht, hat große Chancen, fündig zu werden. Rechtsanwaltskanzleien, Banken und Versicherungen sowie Dienstleistungs- und Industrieunternehmen aus den benachbarten Bundesländern, Wien und Bayern suchen am Karrieretag nach Talenten.

Bewerbung richtig gemacht

Nach dem Kennenlernen haben Besucher die Möglichkeit, sich von Experten zum Thema Bewerbung und Jobeinstieg beraten zu lassen. Neben Vorträgen können die erwarteten 3000 Interessierten auch ihre Lebensläufe überprüfen und optimieren lassen sowie Bewerbungstrainings durchlaufen oder ein professionelles Bewerbungsfoto schießen lassen.

Der Karrieretag der JKU findet am 28. November von 9.30 bis 16 Uhr im Keplergebäude der Universität statt. Der Eintritt ist frei.

