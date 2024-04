Ein neues Mitglied im Linzer Gestaltungsbeirat

Die Schweizer Architektin Miriam Isabel Seiler wurde gestern von Bürgermeister Klaus Luger (SP) als neues Mitglied im Linzer Gestaltungsbeirat angelobt. Sie ersetzt das bisherige Mitglied, Architektin Kathrin Susanna Gimmel, die Nachwuchs erwartet und daher aus dem Gremium ausgeschieden ist.

Internationale Projekte

Seiler wurde in Basel geboren und war nach ihrem Studium an der ETH Zürich Projektleiterin und später Partnerin bei Blue Architects in Zürich mit Projekten in der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich und den USA. Parallel zur Tätigkeit als Partnerin ging sie einer Lehrtätigkeit an der ETH Zürich nach. Danach übernahm sie die Projektleitung bei Baumschlager Eberle mit Projekten in der Schweiz, China, der Tschechischen Republik, Rumänien und Österreich. Seit 2011 ist Seiler Partnerin bei Baumschlager Hutter Partners und Geschäftsführerin am Standort Zürich.

