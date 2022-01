Jeep-Lenker bei Kollision mit Linienbus schwer verletzt

Bei dem Unfall auf der Eferdinger Straße waren ein Linienbus, ein Jeep und ein weiteres Auto involviert. Laut ersten Informationen kam es zu einer Kollision, bei der der Jeep-Lenker schwere Verletzungen erlitt. Die Feuerwehren Wilhering, Schönering und Alkoven wurden um 16.41 Uhr alarmiert. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an - neben der Feuerwehr auch der Samariterbund, das Rote Kreuz und der Notarzt.

Zunächst musste der eingeklemmte Autofahrer mit einer Bergeschere aus dem Wrack befreit werden. Ein weiterer Pkw soll gegen ein Brückengeländer gekracht sein. Der Linienbus kam schwer beschädigt in einer Böschung zum Stehen. Etwa 15 Personen sind in dem Bus gesessen. Sie dürften den Unfall ohne Verletzungen überstanden haben. Die Bundesstraße musste in beiden Richtungen gesperrt werden. Über die Unfallursache ist bisher nichts bekannt.

Sobald nähere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.